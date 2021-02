Mijmeren en marineren gaan samen op

Wakker Dier: supermark­ten blijven met vlees stunten

1 februari Het aantal aanbiedingen van vleesproducten zonder dierenwelzijnskeurmerk in supermarkten is vorig jaar niet afgenomen. Dat stelt Wakker Dier op basis van de eigen zogenoemde Kiloknaller Monitor onder de twaalf grootste supermarktketens van Nederland. De stichting zegt dat een goede ontwikkeling van de afgelopen jaren is gestagneerd.