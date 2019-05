Miljoenen opgesloten zalmen dood door algenplaag

Het aantal overleden vissen klinkt enorm, maar heel erg zullen wij het in onze winkels niet merken. ,,Wereldwijd heeft het verlies van zo'n aantal vissen een impact van 1,5 procent. Hier in Nederland kan dat tot zo'n drie procent groeien", reageert Remke Nerhstede van het Nederlands Visbureau.



We kunnen volgens Nerhstede een lichte prijsstijging verwachten, maar hoeveel en hoelang dat duurt, valt lastig vast te stellen. ,,Doordat we niet weten of de overleden vissen jong of oud waren weten we niet hoe snel we die vissen in winkels zouden hebben gezien. Daarnaast heeft niet elke kwekerij last van de algenplaag dus zijn er ook veel vissen ongedeerd", aldus Nerhstede.



De algen, die zich snel hebben verspreid langs de kust van Noord-Noorwegen, plakken aan de kieuwen van de vis en verstikken ze. Wilde vis kan weg zwemmen van de algengordel, terwijl gekweekte vis gevangen zit. De algen en de dood van de vissen is volgens Nerhstede een tegenstrijdige combinatie: ,,Het zit zo: hoe schoner de zee is, hoe meer algen er zijn. Eigenlijk is het dus een goed teken, met slechte gevolgen.”