Miljuschka deelt taartrecepten na ‘ontplofte’ mailbox

,,Mijn mailbox is ontploft over dit recept. Dus u vraagt wij draaien😘", schrijft de presentatrice en tv-kokkin op Instagram over de cheesecake. Het suikerrijke, romige baksel kreeg in korte tijd meer dan 15.000 likes en meer dan duizend reacties. Fans melden dat ze de taart zelf gaan bakken, opslaan of vragen brutaalweg of ze kunnen langskomen bij de presentatrice \. ,,We komen gewoon bij jou logeren en dan maak jij ff een lekkere taart.”



Na deze bakhit deelde Miljuschka ook haar appeltaart, waarvan ze al eerder uitlegde hoe je die maakt. ,,De appeltaart wil iedereen ook maken blijkt uit m’n inbox haha. Dus ik gooi het recept hier nog 1 keer voor je in de herhaling", meldt ze.