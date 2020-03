Miljuschka in Mexico: We kennen de nacho’s en taco’s, maar er is zoveel meer’

Net op tijd zette Miljuschka Witzenhausen eind februari voet aan de grond in Nederland. Terug van haar wekenlange reis door Mexico belandde ze plotseling in een heel andere werkelijkheid: die van de coronacrisis. ,,In Mexico-Stad was nog niets te merken, maar op het vliegveld was het al een chaos. Iedereen wilde naar huis. We keken elkaar aan en dachten: hebben wij even geluk gehad.”