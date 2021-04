Miljuschka laat sterrenchefs zweten op het maken van een simpel spekkie: ‘Ze denken: dat doe ik eventjes’

Koken & etenMiljuschka Witzenhausen presenteert vanaf volgende week, samen met Martijn Krabbé, een nieuw tv-programma over populaire snacks. Daarvoor bezocht ze ook de fabrieken waar de chips, chocolaatjes of snoepjes werden gemaakt. ‘Er is vet vaak een geheim ingrediënt of een geheime handeling.’

Miljuschka Witzenhausen zit nog midden in de opnamen van het nieuwe tv-programma Snackmasters, maar wat haar betreft is het nu al geslaagd, want ze mag duiken in de wereld van bitterballen, hamka’s, m&m’s en spekkies. Legendarische snacks die we allemaal kennen en als lekkerbek weet ze er veel van. ,,Vanaf nu kijk ik met andere ogen naar die snacks. Het is magie. En zo moeilijk om na te maken”, meldt ze tijdens een break in een telefonisch interview.

Het idee is: neem een populaire snack (zeg een hamka's-chipje) en laat chef-koks dat fabrieksproduct zo precies mogelijk namaken. Wie dit het beste kan, mag zich Snackmaster noemen. Spoiler alert: het is niet zo makkelijk als het lijkt. De chef-koks die hun nek uitsteken, zijn niet de minsten (Bobby Rust, Ron Blaauw, Jacob Jan Boerma, Dennis Huwaë, Hans van Wolde, Margo Reuten, Richard van Oostenbrugge en André Gerrits). Zonder uitzondering topkoks en samen goed voor veel Michelinsterren.

Best dapper om op tv als topkok zoiets na te maken, vind je niet?

,,Zonder corona denk ik niet dat de chef-koks het hadden aangedurfd om dit ernaast te doen. Het verbaast me hoe fanatiek de chefs zijn. Vaak denken ze: dat doe ik eventjes en dan zie je toch dat de paniek toeslaat. Interessant om te zien. Het grappige is dat ze gerechten beter willen maken en zich zitten te verbijten.”

Je presenteert het programma samen met Martijn Krabbé. Die begeleidt de chef-koks die de snacks gaan namaken.

,,Hij is de kleuterleider van de chefs. In de studio zien we elkaar voor het eerst en mag ik ook jureren, samen met twee mensen van het bedrijf dat de snack maakt.”

Zou je het zelf kunnen, zo'n snack namaken?

,,De vraag is of je het moet willen, want het super frustrerend. Je bent uren bezig met een klein snackje terwijl je ze zo in de winkel kunt kopen.”

Je doet heel veel. Je hebt een mooie podcast Eetgeheimen waarin je praat met mensen die je inspireren over eten, je bent bezig met je tweede magazine, je hebt je eigen jurken bij Wehkamp. Hoe hou je het vol?

,,Het magazine maken is het leukste dat ik ooit heb gedaan. Het stond bovenaan mijn bucketlist, maar daar staat nog zoveel meer op, zoals een eigen bakmixenlijn ontwikkelen. En een maaltijdbox ontwerpen. Ik heb de eerste zelf uitgebracht, waarbij lezers het magazine bij mij bestelden, zodat er geen papier wordt verspild. Ik hoop dat het zoiets wordt als een gewoon magazine. Het is een grote leerschool voor me, ik geniet er intens van. Het thema voor de tweede editie is Summer of Love.”

Heerlijk, de zomer! Als je nu weer zou mogen reizen, waar zou je dan heen gaan?

,,Hopelijk kunnen we deze vakantie weer weggaan,maar waarheen? Dat is zo'n moeilijke vraag. Het was een heel gekke tijd. Ook eentje waarin je ziet met wie je de oorlog wint en wie niet. Voor sommige mensen is het werk helemaal stil komen te liggen, maar bij mij gaat het werk keihard door. Ik heb geen rust gehad, dus het eerste wat ik zou doen is naar een warm land, lekker op mijn reet, zwembad erbij voor de kids en telefoon uit. Helemaal niks doen. En als de wereld weer normaal is, dan ga ik met gierende banden naar landen die me qua eten aantrekken: Tibet bijvoorbeeld, of Australië of Korea. En ik wil toch ook graag naar China. En ik wil terug naar Vietnam.”

Eerst nog maar hier kijken of het hier nog wil zomeren...

,,Daar duik ik op met het magazine. Ik wil dat je de vrijheid voelt, dus je kunt ijs verwachten, makkelijke maaltijden voor op de camping of voor als je in het bos bent. En er komt een overzicht in van plekken waar je kunt bbq-en. Ik neem je ook mee naar je favoriete vakantieland. Ook al heb je geen vakantie, dan geef ik je tips zodat je met één tas de hele dag check bent.”

Wat mis je het meest in deze tijd?

,,Gewoon het sociale, met elkaar eten, in gesprek raken met iemand die je nooit eerder hebt gezien. En wat ik ook mis is de ongedwongenheid van de horeca die open is.”

Nog even over de opnamen van het programma: heb je alle geheimen gezien hoe spekkies en m&m's worden gemaakt?

,,Ik vond dat ik veel te zien kreeg. Ook al is er nog vet vaak een geheim ingrediënt of een geheime handeling die zelfs ik niet mocht zien.’

Snackmasters is vanaf dinsdag 27 april om 20.30 uur te zien bij RTL 4. In totaal zijn er zeven afleveringen.



