Miljuschka leent haar gezicht aan afslankbedrijf

Ze gaat haar ervaringen, recepten en tips delen, zo laat het bedrijf weten. Streven naar een gezond gewicht en tegelijkertijd genieten is mogelijk. De balans vinden is voor Miljuschka het belangrijkst, meldt ze via WW. ‘Het afgelopen jaar is een wervelwind geweest van verbouwen, verhuizen, werk, kids en relatie.’ Eerder leenden Robbie Williams en Oprah hun gezicht aan Weight Watchers. De nieuwe naam WW is eerder dit jaar bekendgemaakt. Het afslankbedrijf wil zich meer richten op wellness, maakt het toen bekend.

Alle ballen in de lucht houden en daarnaast altijd haast hebben, is volgens Witezenhauwer ‘killing voor lichaam en geest’. ‘Je grijpt dan makkelijk naar comfort food. Eten is een weergave van hoe je je voelt. Ik wil met het programma werken aan gezonde gewoontes die passen bij mijn levensstijl. Het belangrijkste is om lekker in je vel te zitten wanneer je de trap oploopt, met de kids aan het voetballen bent of met je vriendinnen gaat dansen. De komende tijd ga ik er dus tegenaan naar een gezond lichaam dat past bij mij.’



Eerder heeft de presentator de draak gestoken met haar vetrolletjes (happy rolls, zoals ze zelf noemde op haar instagramaccount). Ze toont geregeld daar ook geregeld haar lichaam in bikini of badpak.