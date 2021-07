Miljuschka noemt gemis van haar vader 'een handicap': 'Als kind betrek je het op jezelf’

Het zomernummer van het magazine, dat alleen vooraf via haar site te bestellen was, telt 69 recepten. Acht daarvan zijn ijsrecepten. ‘Ik geniet nog steeds - en liefst elke dag - van ijs. Het is het langzaam smelten in de mond dat het eten van ijs voor mij altijd weer een heerlijke ervaring maakt.’



Ze deelt meer ‘eetgeheimen’: wie culinair wil genieten raadt ze aan alle wijken in Londen te bezoeken - minimaal zes dagen - of een keer naar San Sebastian te gaan. Deze Spaanse stad is volgens haar het Mekka van foodtrends. Of ga naar Parijs. Of Kopenhagen. Binnen Europa valt volgens haar veel te smikkelen. Ook op gevoelige vragen geeft Miljuschka eerlijk en open antwoord. Zo vertelt ze dat het gemis van haar vader in haar leven ‘een handicap’ is bij het aangaan van relaties. Het is altijd schadelijk als een kind ineens een ouder moet missen, vindt ze. ‘Als kind betrek je zoiets op jezelf: heb ik iets verkeerd gedaan, ben ik wel goed genoeg?’