Miljuschka was met 54 kilo diep ongelukkig: ‘Straf jezelf niet in 2019'

Een ‘healthy leven’ is hartstikke belangrijk, schrijft Miljuschka vanochtend bij een niet-gephotoshopt plaatje van zichzelf in bikini op Instagram. Ze ziet talloze mensen het jaar al sportend en diëtend beginnen, maar merkt dat sommigen doorslaan.



Dat is voor niemand goed, vindt ze. ,,Dus even iets ontnuchterends van mijn kant’’, begint ze haar openhartige betoog. ,,Ik ben al jaren 74 kilo schoon aan de haak. Ik heb vooral in m’n jonge jaren ernaar gestreefd om er strak en zo dun mogelijk uit te zien. Uren in de sportschool, alles overdenken voordat ik het at, wat resulteerde in 54 kilo op de weegschaal.’’



Miljuschka’s toewijding had voordelen, maar werd een obsessie. ,,Natuurlijk paste ik alle fashion een stuk makkelijker, waardoor winkelen leuk was’’, schrijft ze. ,,Maar ik was diep ongelukkig als ik iemand een stuk taart zag eten en ik mezelf dat ontzegde. Mijn hele dag werd overheerst door het hoofddoel uiterlijk.’’



Lees door onder de foto.