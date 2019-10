Millennials laten frisdrank en energiedranken lekker links liggen

Steeds meer Nederlanders kiezen voor drankjes zonder suiker. Vier op de vijf Nederlanders kiest weleens bewust voor een light- of zero-drankje, omdat ze dan minder calorieën binnenkrijgen. Millennials kiezen het vaakst een gezondere optie, zoals water of thee.

Voor Margriet Oranje (27) was het That Sugar Film die haar ogen opende. In maart van dit jaar zag ze de documentaire, waarin filmmaker Damon Gameau laat zien hoe suikerrijk ons eten is. Tijd om het roer om te gooien, vond Margriet. ,,Nu drink ik groene thee, koffie, water en soms hele lichte siroop. En gemberthee.’’

Margriet is lang niet de enige millennial die minder zoete dranken drinkt. Juist twintigers en dertigers zijn kampioen bewuste keuzes maken: 59 procent van de generatie tussen de 23 en 37 jaar is in twee jaar tijd meer water gaan drinken en 58 procent let bewust op het aantal calorieën als ze frisdrank drinken.



Dat blijkt uit het Nationale Frisse Dranken Onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) dat vandaag verschijnt. De cijfers zijn gebaseerd op antwoorden van 1044 Nederlanders.

Steeds bewustere keuzes

Nederlanders zijn sowieso alerter op suiker, zo lijken de cijfers van de branchevereniging te laten zien. Wie al oplette op het aantal calorieën in frisdranken, is dit de afgelopen twee jaar vaker gaan doen. 51 procent van de Nederlanders zegt de laatste twee jaar meer water te zijn gaan drinken en 41 procent drinkt vaker water met een smaakje dan twee jaar geleden. Bij de drankensector herkennen ze het beeld. Taco Juriaanse, de directeur van FWS, laat weten dat mensen ‘steeds bewustere keuzes’ maken, ook als het gaat om wat ze drinken.

Quote Ik had ik enorme afkickver­schijn­se­len zoals hoofdpijn duizelig en was ontzettend moe Lisa Bakker Soms is dat noodzaak, zoals bij Lisa Bakker (32). Dat was een moeilijker proces dan bij Margriet, die geen last van afkickverschijnselen had. Lisa dronk wel meer zoete dranken: zo’n 3 liter frisdrank en vijf blikjes energiedrank per dag. Daarbij at ze pakken snoep en chocolade. Vier jaar geleden was ze zo ongelukkig dat ze het leven zelfs niet meer zag zitten. ,,Ik wist ook wel dat ik een eetprobleem had.’’ Vier jaar geleden belandde ze bij een verslavingsprogramma en stopte ze snel met frisdrank en Redbull. ,,Ik had enorme afkickverschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid en ik was ontzettend moe.’’

Er is steeds meer keus, mede door de nieuwe introductie van drankjes. Een bekend voorbeeld is Coca-Cola, dat nog wel frisdranken met suiker verkoopt, maar is overgestapt op een breder palet aan drankjes voor de hele dag. Dus ook koffie en water. The Coca-Cola Company wil dat in 2025 minstens de helft van al hun verkochte drankjes suikervrij of suikerarm zijn.

Frisse dranken

De tendens naar minder suiker is terug te zien in het aanbod: uit de enquête blijkt dat consumenten zien dat er meer light- en zero-frisdranken zijn en ook meer soorten water met een smaakje. Juriaanse: ,,Dat past ook bij de afspraken die we als sector hebben gemaakt in het kader van het Preventieakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2020 het aantal calorieën in frisse dranken met 25 procent is gedaald ten opzichte van 2012 en in 2025 een daling van 30 procent wordt gehaald.’’

Wat consumenten dan drinken? Water, al dan niet met een smaakje eraan. In vergelijking met de verschillende generaties, zijn het vooral de millennials die vaker kiezen voor zero- of light-frisdrank dan twee jaar geleden (34 procent), zo laat de enquête zien. Vruchtensap hoort volgens zo’n beetje iedereen bij het ontbijt. Water is de rest van de dag de favoriete dorstlesser.