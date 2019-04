Minder kiloknallers, meer vlees met keurmerk in de aanbieding

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, dat cijfers bijhoudt over kiloknallers, laat in een persbericht weten dat er in het eerste kwartaal van 2019 3800 vleesaanbiedingen in de folders van dertien grote supermarkten stonden. Daarvan had 48 procent geen dierenwelzijnskeurmerk, 52 procent had wel een keurmerk.



Volgens Wakker Dier verschilt het aanbod in kiloknallers enorm over de soorten vlees. Van het varkensvlees in de reclamefolders is 30 procent een kiloknaller. Bij kip is dat 64 procent en bij rund 75 procent. Bij kip en rund stunten de supermarkten dus meer met kiloknallers dan met varkensvlees.