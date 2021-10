Minder koolhydraten leidt niet bij iedereen tot gewichtsverlies

Kookboeken over minder koolhydraten stapelen zich op. In de Koolhydraatarme bijbel laat Janneke Vreugdenhil aan de hand van 250 koolhydraatarme recepten zien hoe ‘je tóch lekker kunt eten’. In Makkelijk, gezond en koolhydraatarm genieten staan niet alleen koolhydraatarme recepten die ‘iedereen binnen een half uur op tafel krijgt’, maar ook de favoriete gerechten van BN’ers als Bridget Maasland en Harry Piekema. En van Yvonne Lemmers verscheen onlangs het GOK-kookboek, gebaseerd op haar ‘grip op koolhydraten’-methode.