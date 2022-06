Minder koolhydraten: met deze vijf maaltijden eet je lekker en gezond

Restaurant Blueness van Sergio Herman in Antwerpen geopend: zoveel betaal je voor een menu

Blueness, het gekende fine-casual restaurant uit Cadzand, heeft er vanaf nu een Antwerps broertje bij. Bezieler Sergio Herman opende Blueness Antwerp gisteren officieel in de Lange Gasthuisstraat, vlak naast zijn andere restaurant Le Pristine (*). Wat kan je verwachten van de keuken? En hoe reserveer je er best je plekje? Deze krant was bij de opening en serveert je alle antwoorden die je wilt weten via een exclusieve binnenkijker en babbel met de chef.

1 juni