Minderen met vlees? De ‘vleesbingo’ is nog springlevend

Ontslag voor ober die Nadia 'dikzak' noemde op bon: ‘Hij was in tranen’

16:54 Een jonge vrouw die bij een Antwerpse brasserie all you can eat-pannenkoeken at, is zwaar beledigd door de ober. ‘Extra pan (pannenkoek, red.) voor de dikzak tafel 1 niet normaal!’, tikte hij op de bon. De 30-jarige man is onmiddellijk ontslagen.