Mini frittata's met pancetta

Bereidingswijze:

- Bekleed de vormpjes met de plakjes pancetta. Zelf gebruikte ik kleine soufflé bakjes, maar ieder ovenvast schaaltje voldoet voor dit recept.

- Snijd de cheddar in stukjes en verdeel de helft over de bakjes.

- In een kom klop je de eieren, kookroom, zout en peper door elkaar.

- Verdeel het mengsel over de schaaltjes, vul ze voor ongeveer 2/3. Je wilt ruimte overhouden omdat het mengsel uitzet in de oven.

- Met theelepels schep je in elk bakje 2 à 3 theelepels ricotta.

- Verdeel de rest van de cheddar over de schaaltjes en strooi er als laatst nog wat gedroogde oregano overheen.

- Zet de mini frittata’s voor 35 à 40 minuten op 160 graden in de oven.

- Eenmaal uit de oven serveer je ze gelijk met vers brood.