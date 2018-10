Mini MonChou galettes

Bereidingswijze:

- Maak het deeg voor de galettes. Roer in een kom bloem, suiker en zout door elkaar. Voeg de boter in blokjes toe en kneed tot een kruimelig deeg.

- Voeg 2 eetlepels koud water toe en kneed tot een samenhangend deeg. Mocht het wat droog blijven kun je nog 1-2 extra eetlepels water toevoegen. Verpak het deeg in folie en leg minstens een half uur in de koelkast.

- Maak ondertussen de MonChou vulling. Klop in een kom de slagroom stijf. In een andere kom spatel je de suiker, vanille extract en MonChou rustig door elkaar. Voeg de slagroom toe aan het MonChou mengsel en meng dit rustig door elkaar. Zet de vulling in de koelkast tot je hem nodig hebt.

- Verdeel het deeg in 6 gelijke delen, draai elk stukje deeg tot een balletje. Rol vervolgens uit op een met bloem bestoven werkblad tot het deeg ongeveer 2-3 mm dik is. Leg elk stuk deeg vast op een met bakpapier beklede bakplaat (niet op elkaar).

- Schep op elk lapje deeg 1-2 eetlepels van de MonChou vulling, smeer gelijkmatig uit maar houd de randen vrij. Schep ongeveer een eetlepel van de vlaaivulling op elk taartje en vouw de randen over de vulling naar binnen.

- Smeer het deeg in met het geklutste eitje en strooi wat rietsuiker over de taartjes.

- Bak de MonChou galettes in 15-18 minuten op 200 graden.