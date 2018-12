Minipizza met carpaccio

Bereidingswijze (15 min + 12 min oventijd ):

- Verwarm de oven op 220 graden.

- Maak het deeg volgens de aanwijzingen van de verpakking of volgens het recept.

- Vorm vervolgens 8 kleine pizza’s van het deeg. Voeg op elke pizza een beetje van de pizzasaus toe en een beetje van de mozzarella en de pijnboompitten.

- Snijd de zongedroogde tomaten in stukjes en verdeel over de mini pizza’s. Bak de pizza’s in ongeveer 12 minuten gaar.

- Haal de pizza’s uit de oven en verdeel hier vervolgens de carpaccio, Parmezaanse kaas, rucola en truffel mayonaise overheen.