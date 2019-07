Misschien wel de lekkerste boontjes ter wereld

Al jaren ben ik bevriend met chef Rik, die achter de kachel staat (zoals koks hun fornuis noemen) van restaurant Madeleine in Utrecht. Ik ken bijna niemand die zo obsessief met eten en producten bezig is. Op de schamele dagen dat hij niet staat te zweten in zijn kooksauna reist hij af naar culinaire brandhaarden, om inspiratie op te doen voor nieuwe gerechten.