Misstanden in stallen van parmaham-varkens

Koken & etenBelgische dierenrechtenorganisatie GAIA roept op om geen parmaham meer te kopen nadat ze een onderzoek in handen kregen over de leefomstandigheden van varkens in zes Italiaanse kwekerijen.

Anonieme onderzoekers slaagden erin om bij de kwekerijen binnen te dringen en te filmen. Dit leverde schrijnende beelden op, die niets aan de verbeelding overlaten. Zieke en verlamde dieren, varkens die zich in erg krappe boxen op elkaar ontlasten en een gebrek aan hygiëne zouden schering en inslag zijn.

Het gaat volgens GAIA om zes bedrijven in Lombardije, waar varkens worden gekweekt voor parmaham en andere soorten gezouten hammen van beschermde oorsprong. Die worden verkocht in België, dat de zesde grootste afnemer is van parmaham in Europa, zo meldt de dierenrechtenorganisatie in een persbericht. Het gaat om kwekerijen met elk tussen de 3.000 en 10.000 dieren. Het is nog niet bekend of Nederlandse bedrijven parmaham van deze kwekerijen importeert.

Geamputeerde staarten

De opnames werden gemaakt tussen december vorig jaar en februari van dit jaar en zijn niet voor gevoelige kijkers, zo waarschuwt GAIA. ,,Van het merendeel van de varkens is duidelijk te zien dat de staart ondeskundig geamputeerd werd. Op de beelden zien we talrijke geamputeerde staarten in een vuilniscontainer liggen samen met karkassen van dode varkens en andere lichaamsresten", klinkt het. ,,Het routinematig afsnijden van varkensstaarten is al ruim 20 jaar verboden in de EU. Het mag alleen nog als alle mogelijkheden zijn uitgeput om gedragsproblemen door frustratie en verveling te verhelpen. Normaal moeten de dieren afleiding krijgen in de vorm van hout, zaagsel of compost. Dat is in de gefilmde bedrijven volledig afwezig. Maar de beelden tonen ook varkens die uit verveling en frustratie aan de oren van lotgenoten met afgeknipte staarten vreten."

(lees hieronder verder)

Volledig scherm © GAIA

Er zijn veel zieke dieren te zien waar volgens GAIA niet naar wordt omgekeken. ,,Zo sleept een totaal uitgehongerde en verlamde zeug zichzelf voort naar haar voederbak", aldus de dierenrechtenorganisatie. ,,Diezelfde zeug werd ook gefilmd rillend op de vloer, vechtend voor haar leven. De onderzoekers troffen verder varkens aan die lijden aan een verzakking van de endeldarm, waarbij de endeldarm uit de anus hangt."

Hygiëne

Volledig scherm GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch © photo_news Er is volgens de dierenrechtenorganisatie een algeheel en schrijnend gebrek aan hygiëne. ,,Zeugen in illegale zeugboxen - verboden in de EU sinds 2013 - kunnen zich niet eens omdraaien. De ventilatiesystemen geven onvoldoende frisse lucht. Karkassen van dode varkens liggen in een ruimte waar zeugen moeten bevallen en op een andere locatie liggen de karkassen net buiten de loods opeengestapeld. In de loodsen krioelt het verder van de ratten en de muizen en varkens in overvolle boxen urineren op elkaar. In één kwekerij liggen geaborteerde foetussen zelfs op de vloer naast hun dode moeder."



GAIA roept de consument dan ook op om geen parmaham meer te kopen. ,,Aan de supermarktketens vragen we om geen Parmaham meer te verkopen. Het is duidelijk dat parmaham teert op dierenleed", besluit voorzitter Michel Vandenbosch. GAIA vindt de beelden des te choquerend omdat de sector meer dan 7 miljoen euro aan Europese subsidies krijgt voor de promotie van parmaham.

Parmaham in Nederland

Nederland is net als onze zuiderburen dol op parmaham. Zo is Nederland een van de grootste importlanden van parmaham in de Europese Unie. Per hoofd eten Nederlanders 1,213 kilogram parmaham per jaar. Of dit ook parmaham is die afkomstig is uit deze stallen kunnen GAIA en de NVWA, Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit, niet bevestigen.

Consorzio del Prosciutto di Parma, een samenwerkingsverband van producenten, reageert op de beelden door te spreken over een lastercampagne van GAIA tegen de productie van het merk parmaham. Verder geeft het consortium aan dat het zich houdt aan de regels van de Europese Unie en dat er meerder controles per jaar worden uitgevoerd en hier geen misstanden zijn vastgesteld.