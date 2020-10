Moedermelk 7500 vrouwen ingezet als wapen tegen corona

Dat meldt Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van Amsterdam UMC. Uit onderzoek van het ziekenhuis en andere instituten blijkt dat moedermelk van besmette vrouwen antistoffen tegen het coronavirus bevat. Ook is duidelijk dat na het verwarmen van de melk (pasteuriseren) de antistoffen nog steeds aanwezig zijn. Dit is belangrijk om te weten, omdat moedermelk pas na pasteurisatie bruikbaar is voor andere personen.

,,De antistoffen blijken nóg langer in de moedermelk te zitten dan we al dachten, zelfs tot een halfjaar na de besmetting. Dat is erg goed nieuws’’, zegt Van Goudoever. Het is de bedoeling dat de melk als preventieve behandelmethode voor corona wordt ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van ijsjes met toegevoegde smaak.

Volledig scherm Moedermelk met antistoffen tegen corona. © ANP

,,Ons project heeft een maand vertraging opgelopen doordat we moesten wachten op toestemming van de medisch-ethische toetsingscommissie. De commissie heeft ons groen licht gegeven, onder voorwaarde dat de vrouwen die hun melk willen doneren minstens een week bedenktijd krijgen voordat ze definitief ‘ja’ of toch ‘nee’ zeggen. Dat is deze week. Wij gaan ervan uit dat bijna iedereen van de 7500 vrouwen die zich bij ons hebben gemeld, dat niet voor niets heeft gedaan. Sterker, ik denk dat er door de stijging van het aantal besmettingen nog meer gegadigden zijn die hun moedermelk willen afstaan’’, aldus de ziekenhuisdirecteur.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Melk ophalen

Vanaf volgende week wordt de melk, 100 milliliter per deelneemster, opgehaald en opgeslagen. ,,In de meeste gevallen halen we de moedermelk thuis op, maar we richten bij ons ziekenhuis ook een locatie in waar de vrouwen hun melk zelf kunnen afgeven.’’



Daarna gaan de onderzoekers aan de slag om te kijken of de melk de benodigde antistoffen bevat en wordt het klaargemaakt voor consumptie. ,,Afgelopen weken hebben we proef-ijs gemaakt. Dat is goed gelukt, de smaak van peer is tot nu toe favoriet onder de testpersonen.’’

Quote We hebben ondertus­sen proefijs van moedermelk gemaakt. Perensmaak is favoriet Hans van Goudoever, hoofd Emma Kinderziekenhuis

Over een paar maanden hoopt Van Goudoever de ijsjes met moedermelk in te kunnen zetten als preventiemiddel tegen het virus. ,,We weten nog steeds niet of het daadwerkelijk werkt, daarvoor is praktijkervaring nodig. We denken dat na het drinken van de melk de antistoffen zich aan de oppervlakte van onze slijmvliezen hechten. Daar vallen zij de virusdeeltjes al aan voordat ze het lichaam verder binnendringen.’’

Volledig scherm Zeer waarschijnlijk wordt de melk, verwerkt in ijs, over een paar maanden voor het eerst toegediend aan mensen die een risico op coronabesmetting lopen. © ANP

Verpleeghuizen

De melk met antistoffen zal in eerste instantie worden ingezet om ouderen en mensen met een zwakke gezondheid te beschermen. ,,We hebben goed contact met een koepel van verpleeghuizen. Het idee is om bewoners van een verpleeghuis waar een uitbraak aan de gang is, een paar weken lang elke dag moedermelkijs als preventief medicijn te geven. We zitten midden in de tweede golf, dus ik denk dat we daar over een paar weken mee kunnen beginnen. We zijn zeer benieuwd naar de resultaten.’’

Het onderzoek is een samenwerking van de afdeling Experimentele Virologie van Amsterdam UMC met de Nederlandse Moedermelkbank, Wageningen Research & Development, Universiteit van Utrecht, Sanquin en Viroclinics.

Bekijk onze video’s over het coronavirus:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.