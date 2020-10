Moet de vegaworst ‘vegetarische tube’ gaan heten? Europa hakt de knoop door

Het is weer zover: vegaburgers liggen op het hakblok. Althans, de naam waaronder ze worden verkocht. Ook omschrijvingen als ‘yoghurtstijl’ staan weer ter discussie. Een verbod op de benamingen van onder meer vegavlees werd in april 2019 al met een ruime meerderheid aangenomen door de Landbouwcommissie van het Europees Parlement: de verwijzing naar dierlijke producten zou misleidend zijn voor de burger. Nu is het de beurt aan het Europees Parlement om te stemmen, iets wat tegenstanders met petities en hashtags hopen te beïnvloeden.