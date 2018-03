Mozzarella nog te vaak stuiterbal

Koken & etenDe mozzarellabollen die supermarkten verkopen, zijn nog te vaak rubberig van structuur. Vooral die van koemelk lijken soms wel stuiterballen, is het keiharde oordeel van een panel van liefhebbers en experts. Hun bevindingen staan vandaag in de Consumentengids.

Duidelijk is dat vooral mozzarella van koemelk vaker in de mond voelt als een stuiterbal. Vooral die van het merk Trentin (te koop bij Dekamarkt) en Öma (Ekoplaza en Marqt) krijgen een lage waardering van de testers. De smaak is vlak, zeggen ze, en daarom saai. De structuur is ‘te rubberachtig en heeft veel weg van een stuiterbal’.

Voor de test schakelde de Consumentenbond een panel in van 66 fans van koemelkmozzarella en 68 fans van buffelmozzarella. Daarnaast was er een deskundig panel met Fabio Cappellano, de Italiaanse eigenaar van cateraar Tartufo in Delft, Adriaan Caron, de vroegere eigenaar en gastheer van restaurant Caroni in Den Haag, en 24Kitchen-kok Roberta Pagnier. Zij ziet wel een verbetering. ,,Al met al zijn ze een stuk beter dan vroeger; toen waren het vaak stuiterballen.''

Aangename prijs

Over de winnaar zijn de experts en gewone mozzarella-fans het eens: dat is de biologische koemelkmozzarella van Albert Heijn (1,80 euro). De beste koop is de Goldsteig-mozzarella voor een aangename prijs (0,45 euro). De experts vonden de smaak onder de maat, maar de proevers vinden hem lekker.

De strijd over wat de lekkerste mozzarella is – van de koe of de buffel – is een discussie die nog wel even voortwoedt. De buffelmozzarella is volgens kenners lekkerder (lekker romig), maar deze variant is ook ongezonder door het hoge gehalte aan onverzadigd vet en het hoge zoutgehalte. Hij heeft een licht zure smaak. De koemelkvariant is minder vet en minder zout en dus ook minder smaakvol, vindt tv-kok Roberta Pagnier. ,,Hij is wat droger en iets geler.’’