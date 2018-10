Muesli is ongemerkt sterk verbeterd

Koken & eten 'Sus­hi-sensatie' Kit maakt promotie: van studenten­ka­mer naar toplocatie

9 oktober De 21-jarige student Kitsanin 'Kit' Thanyakulsajja gooide hoge ogen met een sushirestaurant in zijn studentenkamer. Nu krijgt hij een eigen privérestaurant in een chic hotel in de Amsterdamse binnenstad.