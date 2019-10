Muis smult van Nutella-crêpe in de etalage van Amsterdamse shop

De zoetigheden van de ijs- en Nutellawinkels in het centrum van Amsterdam hebben niet de naam bijzonder lekker te zijn. Toch kon een muis woensdagmiddag geen genoeg krijgen van een crêpe met chocoladesaus in de etalage van Ice Twice aan de Zeedijk.

Radio-dj en twitteraar Vera Siemons liep toevallig langs de winkel en zag hoe het diertje zijn lunch verorberde, vol in het zicht van de potentiële klanten op straat. Toen ze een klacht wilde indienen bij de NVWA, bleek het fotobestand dat ze wilde uploaden te groot. Daarop besloot ze een filmpje te maken en het op Twitter te zetten, waar het meteen flink aansloeg.

Volgens woordvoerder Paula de Jonge van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn muizen die rondlopen in een horecazaak een klacht die de inspectie ‘heel serieus’ neemt. ,,Ongedierte, waar muizen onder vallen, mag niet in contact komen met voedsel dat later eventueel nog verkocht gaat worden. Muizen lopen over eten, ze urineren er overheen. Dat levert een direct gevaar op voor de voedselveiligheid - en daarmee voor de volksgezondheid.”

Dat je in zulke situaties dan geen beeldmateriaal kunt opvoeren, maakt de klacht niet minder valide: ,,Een klacht zonder foto wordt net zo serieus genomen als een klacht met alleen tekst.” De inspecteurs bepalen volgens De Jonge per individuele situatie of de ernst groot genoeg is om langs te gaan. Dat is onder andere afhankelijk van het aantal beschikbare inspecteurs.

Ongedierte uitroeien

Of Ice Twice snel een bezoek van de NVWA kan verwachten, weet De Jonge niet. Maar áls ze langskomen en de zaak blijkt vergeven van de muizen, dan kunnen de maatregelen verstrekkend zijn. ,,Er komen regelmatig meldingen binnen van muizen in supermarkten. Als de inspecteurs daar gaan kijken en de situatie ernstig genoeg vinden, dan wordt de winkel ter plekke gesloten. Voor de zaak weer mag openen, moet men al het ongedierte uitroeien en er moet een toekomstplan komen om te zorgen dat het schoon blijft.”

Of het bij Ice Twice zover gaat komen, weet De Jonge niet. Tot die tijd bij trek in een crêpe met Nutella toch maar even omlopen dan? ,,Ik kan er niets over zeggen, omdat we er nog niet zijn geweest.” Ice Twice zelf was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.