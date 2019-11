Muizen gespot in bekend Vlaams spareribrestaurant

Koken & eten Zo gezond is ons brood: ‘Tarwe ten onterechte beschouwd als dik- en ziekmaker’

11:05 Voor het eerst in tien jaar eten we weer iets meer brood. In het eerste deel van 2019 aten we 3,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De rekken liggen vol met broodsoorten, maar hoe gezond zijn ze? Lector voedingstechnologie Frank Van Boxstael scheidt het kaf van het koren en diëtiste Sanne Mouha zet de gezondste broden op een rij.