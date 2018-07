Naar deze documentaire moeten vleeseters echt kijken

Psycholoog Roos Vonk wijdde er een bericht aan op Twitter. 'Natuurlijk willen we allemaal weten waar ons eten vandaan komt! Dus gaan we allemaal kijken naar #Dominion. Of op z’n minst naar deze trailer', schrijft ze. Een andere twitteraar, Tobi Schwab, zag de documentaire twee dagen geleden en slaapt er nog slecht van, meldt hij.

Volledig scherm Dominion is de Australische versie van de Amerikaanse documentaire Earthlings en een opvolger van de film Lucent uit 2014, die de hardvochtige manier van varkens houden in Australië laat zien. Documentairemaker Chris Delforcey belicht hierin gruwelijke mishandelingen van dieren zijn land, of dat nu voor kleding, voeding, entertainment of wetenschappelijk onderzoek is. De film is hier te zien.

Er zijn meer films die veganisten graag adviseren aan vleeseters. Op de site One Green Planet is een top-5 gemaakt van documentaires over voeding die het bekijken waard zijn. Voor Nederlandse kijkers wel lastig, want ze zijn niet allemaal beschikbaar hier.

The Game Changers

Een documentaire, gemaakt door Louie Psihoyo, die de opkomst van veganistische atleten laat zien. De film verschijnt in de herfst van dit jaar en vertelt het verhaal van James Wilks. Een trainer van elitetroepen en winnaar van The Ultimate Fighter. Hij reist de wereld rond om de mythe te ontkrachten dat je vlees nodig hebt om sterk te worden.

The Yoyo Effect

Van deze film wordt gezegd dat hij een beeld zal geven van de industrie rondom gewichtsverlies die de industrie voor ons verbergt. Michael Siewierski was een veganist en had overgewicht. Deze film spitst zich toe op obesitas en plantaardig eten. En op de gevaren van het eten van te veel plantaardig eten. Deze film is nog niet verschenen.

Eating our Way to Extinction

Deze documentaire van Ludo en Otto Brockway gaat over de echte kosten van vlees eten en het milieu. De film geeft volgens de site One Green Planet een krachtige visie op de wereldwijde beweging die een plantaardig dieet omarmt. Hij is nog niet verschenen, maar draaide wel vorig jaar op de IDFA.