1. Kippenborst

Kippenborst is het meest gegoogelde recept van de wereld. Niet alleen Nederlanders zijn gek op kip, ook in het buitenland is dit een populaire zoekterm. Vooral in Noord- en Zuid-Amerika is kip erg geliefd. Het malse stukje vlees verdwijnt dus voorlopig niet uit ons leven.

2. Gehakt

Vlees doet het goed op Google! Gehakt wordt vooral gegeten met verschillende soorten groenten en pasta. Gehakt zit vaak in pasta's en verschillende ovenschotels. Daarom is de vleessoort met veel gerechten te combineren.

3. Poğaça

Een recept dat je niet dagelijks voorbij ziet komen. Het is een soort brood dat erg lijkt op een Turks brood. Het wordt vooral gegeten in het oosten. In Bulgarije, Kroatië, Roemenië, Hongarije, Montenegro, Servië en Slovenië zijn de mensen er gek ook. Vooral met een vulling van kaas of gehakt.

4. Wentelteefjes

Dit Hollandse gerecht mag natuurlijk niet ontbreken op de lijst. Dit zouden we iedere dag wel willen eten, en velen met ons. In het buitenland zijn ze blijkbaar ook gek op 'french toast'.

5. Kek tarifi

Een Turks gerecht dat lijkt op een tulband maar dan een stukje groter. De ingrediënten van de cake zijn meestal dezelfde als die van cake die we in Nederland kennen. Voor afwisseling wordt er chocolade toegevoegd of verschillende fruitsoorten. Hiermee kun je eindeloos variëren.

6. Varkenskoteletten

Een groot deel van de wereld zwicht voor een lekker varkenskoteletje. Het gesneden stuk vlees met een randje vet en bot is een echt klassiek recept onder velen van ons.

7. Pompoenspaghetti

Pompoen is in het herfstseizoen niet weg te denken uit de keuken. Dit blijkt uit de resultaten van de meest gezochte recepten. Groente werd in het algemeen veel gezocht als vervanger van pasta of bodems.

8. Koolsalade

Een salade gemaakt van spitskool, wortels en een dressing. De dressing wordt vaak gemaakt van azijn, yoghurt, mayonaise, honing en mosterd. Een echte klassieker waar men blijkbaar gek op is.

9. Pesto

De Italianen hebben hun best gedaan om pesto op de werelderfgoedlijst te zetten. De pizza staat er inmiddels op, maar de pesto blijft nog achter. Wat ons betreft duurt het niet lang meer. Over pasta of op een broodje, pesto verdient een plek in de top 10.

10. Dumplings

Wij kennen de soort pasteitjes uit verschillende restaurants. Het Chinese stoomgerecht kan gevuld worden naar eigen wens. Maak de dumplings bijvoorbeeld vegetarisch door ze te vullen met groenten. Houd je meer van vis? Vul ze met zalm of garnalen. Genoeg keuze dus!