Naast de survivalrun, nu ook een 'run met bier'

Via via hoorden ze over Bokkenollen, een populair evenement in het Limburgse Griendtsveen. Tijdens Bokkenollen leggen steeds twee lopers onder begeleiding van een coach een parcours af. Dat doen ze met een dienblad, waar een flesje bokbier en vier met bokbier gevulde glazen staat. Het doel is snel en met zoveel mogelijk bier aan de finish te komen.



De ‘Wurmensoppers’ waren meteen enthousiast. Dat zou ook iets voor het Land van Maas en Waal zijn, dachten ze. ‘Hatseflats we gaan het gewoon doen’, reageerden ze vervolgens. ,,De naam Bokkenollen mogen we uiteraard niet gebruiken. Daarom maken we er de Hopstaclerun van.’’