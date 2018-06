Bereidingswijze (20 minuten en vervolgens nog 15 minuten in de oven):

- Verwarm de oven voor op 200 °C.

- Snijd de ui, bosui en knoflook in kleine stukjes.

- Giet een scheutje olie in een pan en fruit de ui en knoflook.

- Voeg na ongeveer 2 minuten het gehakt en de kruiden toe en bak het gehakt rul.

- Snijd ondertussen de tomaten en paprika(‘s) in stukjes.

- Als het gehakt gaar is, voeg je de stukjes paprika en tomaten toe en bak je dit ongeveer 5 minuten mee.

- Zet daarna het vuur uit.

- Vul de bodem van een ovenschaal met een laagje tortillachips.

- Schep hier ongeveer 1/3 van het gehaktmengsel overheen.

- Strooi een beetje bosui en geraspte kaas over het gehakt.

- Daarna weer een laagje tortillachips, laagje gehakt, beetje bosui en geraspte kaas.

- Ga zo door totdat de ingrediënten op zijn en eindig met een laagje geraspte kaas.

- Zet de nacho's met gehakt ongeveer 15 minuten in de oven totdat de kaas gesmolten is.