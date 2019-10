‘Nachos, daar is niets Mexicaans aan’

Koken en EtenNachochips en tortillachips: de eerste variant is te koop als Mexicaans luxeproduct en de tweede ligt tussen de goedkope aardappelchips. Het verschil tussen de twee? Niets. Behalve de marketing dan, ontdekte het tv-programma Keuringsdienst van Waarde over de maissnack.

Nachochips van het huismerk van Albert Heijn worden verkocht voor 7,45 euro per kilogram. Dat scheelt een hoop met de huismerk-tortillachips, die voor maar 3,80 euro per kilogram verkocht worden. En dat terwijl de ingrediënten van beide chips vrijwel identiek zijn: 79 procent maismeel, zonnebloemolie en zout. Per 100 gram bevatten de twee ook hetzelfde aantal calorieën. Kortom: het is hetzelfde product, is de conclusie van de Keuringsdienst van Waarde. Ook omdat er volgens de show geen smaakverschil te ontdekken valt.



,,Bij ons is het gewoon hetzelfde product, maar toch een andere naam”, vertelt manager Ronald Martis van het Mexicaanse restaurant Chicoleo vanavond in het NPO 3-programma. Van de menukaart kun je nachos bestellen, maar ook tortilla's. De Spaanstalige kok Branislav Dapcevic maakt beide soorten klaar voor presentator Daan Nieber en vertelt over de twee chips: ,,Geloof mij, jongeman, er is niet veel verschil.”

Volledig scherm Nachos met guacamole, gehakt en kaas © Shutterstock

Totopo

In Mexico is er wel degelijk verschil tussen de twee. Uit de uitzending van vanavond blijkt zelfs dat de ‘Mexicaanse’ benaming voor nachos eigenlijk uit de Verenigde Staten komt. ,,Jij noemt het nachos”, zegt de Mexicaanse tortillabakker Daniela Moreno in het programma, ,,Ik noem het totopo.” Moreno bakt tortilla's zoals ze duizenden jaren geleden al werden gemaakt, met mais, water en kalksteen. ,,Mensen kunnen mais niet verteren. Als je kalksteen toevoegt, worden de eiwitketens doorbroken zodat de mais beter verteerbaar wordt”, legt ze uit.

De Mexicaanse lekkernijen die in Nederland worden geproduceerd, worden gemaakt van maismeel en bevatten geen kalksteen, vertelt Moreno: ,,Daardoor krijg je buikpijn.” In Nederland is er volgens het programma maar één fabriek die tortilla's op de authentieke manier produceert: de fabriek van de Mexicaanse tortillabakker Karla Plancarte.

Naast die fabriek zijn er in Europa nog twee authentieke tortilla-fabrieken, een in Spanje en een in Oostenrijk. ,,Meestal worden ze gemaakt van maismeel, of ook een deel van tarwe. Dat is dus niet 100 procent mais”, vertelt bakker Plancarte over de Nederlandse tortillachips. In Nederland zijn geen goede tortilla’s te koop in de supermarkt, is Plancarte van mening.

Exclusief

Maar waar komt dan het grote verschil in prijs vandaan? Supermarktexpert Paul Moers: ,,Dit is dus precies wat marketing betekent: dat je het maximale voor je producten probeert te behalen.”

Dat doen de winkels door de nachos in het ‘Mexicaanse’ schap te leggen, legt Moers uit. ,,Dat is exclusief. Dat is bijzonder. En de tortillachips, die liggen in het chipsschap, dat is veel minder bijzonder en bovendien heel zwaar concurrerend.”

De aflevering van Keuringsdienst van Waarde is vanavond te zien om 20.25 uur op NPO 3.