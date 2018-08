Nate viel zestig kilo af in één jaar tijd met Arnold als inspiratie

Koken & etenVan zwaargewicht tot krachtpatser: Nate Peck (25) kreeg het in een jaar voor elkaar. De Amerikaan viel in een jaar tijd ruim zestig kilo af en bouwde ondertussen ook nog de nodige spieren op.

Toen Nate Peck 18 jaar oud was woog hij al meer dan 150 kilo en gezien zijn eetgewoontes was dat wel begrijpelijk. ,,Toen de dokter me vroeg wat ik at, kon ik eigenlijk maar een ding antwoorden. Frisdrank en elke dag McDonald's", aldus Peck in gesprek met MensHealth.com. Ik noemde het de 'Nate Peck Special': drie McDoubles, een grote friet en een grote cola. En dat was een achtste van de maaltijden die ik at op een dag. Ik nam ook nog Debbie Snack Cakes (een Amerikaanse snack) en een stuk of zeven à acht Mountain Dews."

Bodybuilders

Zijn dokter vertelde Peck dat hij alleen al door te stoppen met het drinken van Mountain Dews 15 kilo zou kunnen afvallen. Hij volgde deze instructies op en begon daarnaast ook meer na te denken over zijn voeding. Hij deed onderzoek naar bodybuilders, vooral naar zijn grote voorbeeld Arnold Schwarzenegger. ,,Ik had muurschilderingen van Arnold Schwarzenegger en Batman en Superman," aldus Peck. ,,Ik dacht, ik zal dat zijn, ik wil dat doen en het bleef een beetje in mijn hoofd hangen."

Zijn ouders kochten een crosstrainer voor hem. Hij parkeerde het apparaat voor zijn televisie en deed elke dag cardio terwijl hij NBA, NFL en NHL wedstrijden keek. Ook schakelde hij over op meer magere eiwitten, zoals kip, en gezondere koolhydraten zoals bruine rijst en zoete aardappelen.

Positief

Een jaar nadat zijn dokter hem aanspoorde om beter voor zichzelf te zorgen, bracht Peck opnieuw een bezoek aan zijn dokter. Ditmaal was het bezoek een stuk positiever. Peck was namelijk ruim 60 kilo afgevallen, en het einde is volgens hem nog niet in zicht. Momenteel heft hij vijf dagen per week gewichten en doet aan intermittent vasten. Hij eet zijn maaltijden in een periode van een paar uur in plaats van de hele dag door.