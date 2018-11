Nederlanders eten meer fruit en minder vlees

Nederlanders aten in de periode tussen 2012 en 2016 bijna 120 gram fruit per dag. Dat is 8 procent meer dan in de periode van 2007 tot en met 2010. Ook zijn mensen iets meer groente gaan eten, meldt het RIVM.

Daarnaast zijn mensen minder vlees en zuivel gaan eten tussen 2012 en 2016. Per dag eten mensen gemiddeld 100 gram vlees, en 350 gram zuivel. Dat is een daling van 8 tot 10 procent ten opzichte van de periode van 2007 tot en met 2010. Het eten van minder rood en bewerkt vlees kan gunstig zijn voor de volksgezondheid, in verband het risico op chronische ziekten, laat het RIVM weten.

Kinderen dronken in de periode 2012-2016 620 ml suikerhoudende dranken minder, bij volwassenen was dit 325 ml. In de 2015-2016 is deze consumptie voor zowel kinderen als volwassenen nog eens gedaald. Kinderen dronken namelijk een halve liter minder dan in 2012-2014, en volwassen dronken 350 ml minder.

Opmerkelijk

Als de positieve ontwikkelingen voortduren, kan dit overgewicht en chronische ziekten helpen voorkomen, meldt het RIVM. Of dit het geval is, is echter de vraag. Uit een studie van de Wageningen Universiteit blijkt namelijk dat het vleesgebruik in 2017 gelijk is gebleven.