Nederlanders eten nog graag een stukje vlees, maar de meesten niet meer elke dag

Op verzoek van dataplatform LocalFocus stelde Kieskompas consumenten uit heel Nederland de vraag: Op hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk vlees of vis tijdens het avondeten, de lunch of tussendoor? Deelnemers aan de enquête konden kiezen uit de antwoorden ‘Nooit’, ‘1 of 2 dagen per week’, ‘3 of 4 dagen per week’, ‘5 of zes dagen per week’ of ‘elke dag’.



De uitkomsten zijn verrassend te noemen, met vooral regionaal grote verschillen. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders nog steeds een stukje vlees of vis lusten. Ruim negen op de tien landgenoten eten het met regelmaat, maar niet elke dag. Ongeveer de helft van de ondervraagden kan als ‘flexitariër’ gezien worden, aldus Kieskompas. 49 procent eet maximaal vier dagen per week vlees en, of, vis.