Nederlanders raken tienduizenden eitjes kwijt bij verstoppen

Herkenbaar voor alle ouders die met Pasen eitjes verstoppen: een groot deel belandt in het mandje of bakjes waarmee kinderen op zoektocht gaan, maar een deel blijft onvindbaar. Té goed verstopt kennelijk. Zo’n 85.000 eitjes raken jaarlijks kwijt, aldus een schatting van VBZ, de Nederlandse branchevereniging van bedrijven die koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten maken en verkopen.

25 eitjes per huishouden

Niet iedereen verstopt eitjes. Dit jaar viert twee derde van de Nederlanders Pasen. Iets meer dan 9 miljoen mensen vieren Pasen veelal met het gezin of vrienden, berekende VBZ, en ongeveer een derde van de Paasvierders verstopt daarbij chocolade eitjes. ‘Gemiddeld verstoppen we 25 eitjes per huishouden, wat neerkomt op ongeveer 42 miljoen chocolade eitjes’, meldt de branchevereniging. De top drie van smaken: melk, wit en puur.

Nederlanders zijn niet de enigen die eieren verstoppen. Ook in andere landen is egg hunt of ‘Eier verstecken’ een traditie. Bedrijven gebruiken de gewoonte ook wel om hun producten te promoten. In Nederland gebeurt dat ook, maar dat is deze periode niet de bedoeling. De gemeente Tilburg liet gisteren weten aan ondernemers die iets organiseren komende paasdagen dat ook dit soort kleinschalige (kinder)feesten niet mogen. Tussen de dertig en veertig activiteiten zijn daarop geannuleerd. ,,Het wordt al snel een evenement.”