Nederlandse banaan moet boeren elders gaan redden

De planten, die inmiddels zo'n zes meter hoog zijn, staan niet in de grond, maar op steenwol en in kuipen met kokosvezels. ,,Bij bananen is dit nog nooit eerder gedaan. Wereldwijd hebben bananen erg te lijden onder schimmelziekten in de bodem. Het beheersen van die ziekte is kostenverslindend, maar we kunnen de planten dus ook uit de grond halen. Daarna kijken we hoe we dit kunnen uitrollen in gebieden waar de Panamaziekte heerst. Verder is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er meer rassen komen.’’

Banaan met een verhaal

Vanwege dit laatste punt is het Wageningse agro-biotechnologische bedrijf KeyGene bij het experiment betrokken. ,,Wij willen samen met Gert Kema optrekken en inzetten op bananenveredeling. Zo ontstaat er meer diversiteit in soorten. De hele industrie is maar op één genotype gebaseerd en dat is de Cavendish banaan. Dat is gevaarlijk, want bij epidemieën loopt de hele bananenteelt gevaar”, zegt Anker Sørensen van KeyGene. Coöperatie Boerenhart is mede-initiatiefnemer van de bananenproef. ,,Het doel van het project is om de schimmel terug te dringen en zo boeren in de regio van de bananenteelt te helpen. Dat past goed bij onze visie. Daarnaast is het gaaf om bedrijven een product te leveren dat niemand heeft en waar je een verhaal bij kunt vertellen”, vertelt Pieter Vink van de coöperatie, die in de regio streekproducten levert aan restaurants, zorginstellingen en bedrijven. Of zijn afnemers op die duurdere banaan zitten te wachten? Vink denkt van wel. ,,Restaurants zijn op zoek naar producten die een meerwaarde toevoegen. Het wordt steeds belangrijker om iets bij een product te kunnen vertellen”, meent hij.

Nog geen massaproductie

Ligt de toekomst van de banaan in een Wageningse kas? ,,Nee’’, zegt onderzoeksleider Gert Kema. ,,Dit is een experiment. Eigenlijk is de kas te klein voor deze planten. We moeten naar een hogere kas of naar een gebouw. Dit is wel het begin van iets nieuws, dat we verder gaan uitrollen. Daarnaast moeten we bananen gaan veredelen. Dat is weer een ander traject”, zegt hij.

Het zou volgens Kema wél kunnen dat in de toekomst de nederbanaan in de schappen van de supermarkt komt te liggen. ,,Ik ben daar erg in geïnteresseerd. We moeten zorgen dat de banaan bij de consument komt, zodat het niet alleen een experiment is”, vindt hij. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan. ,,Het is een exclusieve banaan en daar moet je meer voor betalen’’, aldus de bananenexpert.

Hoe de Wageningse banaan smaakt, weet Kema pas volgende week. ,,Ik heb er alle vertrouwen in. Hij gaat minstens zo goed, zo niet beter smaken dan de bananen die we gewend zijn.”