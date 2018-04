Nederlandse fotograaf scoort met stoofperen van haar moeder

Koken & etenJan en alleman zet tegenwoordig foto's van eten op Instagram, maar de foto's die meededen om de Pink Lady Food Photographer of the Year 2018 award zijn van een ander niveau. Lucie Beck was als enige Nederlander geselecteerd voor de ceremonie. Ze pakte de derde prijs in de categorie Food Blogger.

Pas anderhalf jaar is Beck voedselfotograaf. Ze begon vooral voor zichzelf om haar creativiteit een uitlaatklep te geven, totdat ze ineens de vraag kreeg wat haar uurtarief was: ,,Ik werkte samen met de eigenares van een brocante. Om ervaring op te doen fotografeerde ik toen haar servies, tot haar man een keer voorstelde om er een mannentafel van te maken met friet en hamburgers. Toen gingen we naar het restaurant aan de overkant van de straat en maakte ik daar foto's van het eten. De eigenaar was zo te spreken over de foto's dat hij me vroeg wat mijn uurtarief was. Ik heb hem gezegd dat ik daar even op terug moest komen, en zo is het eigenlijk begonnen.''

Voor de wedstrijd waren ruim 8.000 aanmeldingen uit 60 verschillende landen, dus toen Beck hoorde dat ze op de shortlist stond was ze blij verrast. ,,Ik had me aangemeld voor de competitie omdat ik het voorbij had zien komen op Instagram en ik wil komende jaren ook zeker weer mee doen. Ik was met een vriendin naar de uitreiking in Londen en zei op de terugweg al tegen haar 'tot volgend jaar!'''

Volledig scherm De winnende stoofperen van Lucie Beck. © Lucie Beck / Pink Lady® Food Photographer of the Year

Waar beginnende fotografen nogal eens te horen krijgen dat een opdracht goed voor hun bekendheid is, geldt dat voor Beck bij deze competitie zeker. ,,Een van de bekendste voedselfotografen van de wereld, David Loftus, was voorzitter van de jury, dus het is heel gaaf om te weten dat hij je foto bekeken heeft.'' David Loftus is onder andere de fotograaf voor Jamie Oliver.

Omdat veel voedselfotografen hun creaties op Instagram delen, waren er ook veel bekenden van Beck bij de prijsuitreiking. ,,Ik ken ze eigenlijk alleen online, dus het was heel erg leuk om die mensen vanuit de hele wereld in het echt te ontmoeten.''

Haar winnende foto is een foto van haar moeder die een stoofpeer schilt. ,,Je ziet dat het geen jonge handen zijn en dat vind ik mooi. Ik wil dat een foto een verhaal vertelt en ik speel vaak met het licht. Sommige mensen omschrijven het als schilderen met het licht'', vertelt Beck. Haar moeder vond het geen probleem om model te staan: ,,Ze vindt het juist leuk en komt ook altijd met suggesties.''

De winnaar van de Pink Lady Food Photographer of the Year is Noor Ahmed Gelal met zijn foto Praying with Food. De foto van Gelal laat zien hoe het vasten verbroken wordt met een maaltijd in een hindoeïstische tempel in Dakha.