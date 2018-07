Nederlandse wijnboeren optimistisch door warme weer

Koken & etenHet warme weer van de afgelopen weken was heel goed voor de Nederlandse wijn: de druiven liggen in groei negen dagen voor op vorig jaar. De wijnboeren zijn daarom optimistisch over dit wijnjaar.

Volledig scherm © Shutterstock Te vroeg juichen is onverstandig. Dat weet Simon Crone, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten ook wel. Maar: het ziet er goed uit: door het warme en droge weer hebben de druivenplanten bij de circa 140 commerciële wijngaarden enorm gegroeid. Nederland telt volgens Crone tussen de 240 en 250 hectare wijngebied en dat levert jaarlijks tussen de 800.000 en 1,1 miljoen flessen wijn op. ,,In 2017 begon het goed, met een warm voorjaar, maar toen kregen we veel regen. Daardoor kampte heel Europa met een mindere oogst.''

Die goede start is er nu weer. ,,We hebben een vroege bloei gehad in mei en juni'', zegt Crone. ,,Die verliep goed, in een week was het klaar. Het was mooi weer en er was geen stress door te lage temperaturen of te veel regen. Als dat gebeurt, dan verloopt de bevruchting niet goed en krijg je minder druiven.''

Daarna ging het hard. ,,We hadden ontzettend veel werk: de takken groeiden hard dus we waren de afgelopen tijd veel tijd kwijt aan het snoeien en aanbinden van takken.'' Nu is het zaak om voldoende te 'ontbladeren'. Collega Job Huisman, die samen met zijn vouw Neeltje wijnboerderij Heekerenbroek in het Achterhoekse Drempt runt, is daar nu druk mee bezig. Met de hand verwijdert hij bladeren van de wijnstruiken. ,,Een deel heb ik vanmorgen al met de ontbladermachine gedaan. Als er te veel blad aan de wijnstokken zit, krijgen de druiven niet genoeg zon’’, legt hij uit. En dat niet alleen, weet Crone. ,,De trossen moeten ook los hangen zodat ze snel van de dauw af zijn 's ochtends. Je moet ook niet te veel blad weghalen, want anders verbranden de bessen.''

Zuid-Frankrijk

Quote Als er een paar kapot gaan krijg je schimmel, en dan kun je de hele tros weggooien. Job Huisman Want zon is er in overvloed. Qua temperaturen lijkt het dit voorjaar wel of we in Zuid-Frankrijk leven. ,,Tot nu toe is het allemaal heel positief’’, zegt Sylvia Sonderen van wijngaard Schepershof in Groenlo. ,,Een warm voorjaar en dito begin van de zomer. Vaak heb je bij zo'n mooi voorjaar in april nog wel eens nachtvorst, maar die is dit jaar ook uitgebleven. Daardoor hebben de stokken goed kunnen uitlopen. Ook in de periode van de bloei was het weer perfect. Daardoor zitten er ontzettend veel druiven aan de wijnstokken. Eigenlijk te veel.’’

Uitdunnen

Volledig scherm Job Huisman in zijn wijngaard in Drempt. © Theo Kock Voor Job Huisman komt er na het ontbladeren dan ook nog een klus: het uitdunnen van de struiken. Want té veel druiven is ook niet goed. ,,Kleine trossen en trossen die te laat op gang gekomen zijn, halen we weg. Zodat alleen de mooiste druiven rijpen’’, vertelt hij. ,,Onze opbrengst zal door het mooie weer dan ook niet zozeer hoger zijn dan andere jaren. Wel hebben we kans op kwalitatief heel goede druiven, omdat we kunnen selecteren. Maar voor een goede rijping van de druiven zijn de maanden augustus en september het belangrijkste. Als het dan ook warm en zonnig is, krijgen we echt een topjaar. Dan kunnen we echt heel mooie wijn maken. Maar als het in die periode drie weken regent, kan het allemaal nog misgaan. De druiven, die dan bijna rijp zijn, kunnen openbarsten doordat ze te veel vocht opnemen. Als er een paar kapot gaan krijg je schimmel, en dan kun je de hele tros weggooien.’’

Diepgeworteld

In het Rijk van Nijmegen, waar verschillende wijngaarden zijn, staan de ranken er ook mooi bij. De aanhoudende droogte zorgt niet voor veel problemen, zegt Adam Dijkstra van het Nederlands Wijnbouwcentrum. ,,Wij hebben te maken met meerjarige gewassen die diepgeworteld zijn. Dan maakt het niet uit dat het in juni erg droog is.’’



Wordt Nederland door de opwarming van de aarde een wijnland bij uitstek? Job Huisman uit Drempt denkt van wel. ,,Ik heb gelezen dat het rond Bordeaux over vijftig jaar zo heet is dat er geen druiven meer verbouwd kunnen worden. Zuid-Limburg en de Achterhoek zijn dan perfect. Dat worden de nieuwe wijnstreken.’’

