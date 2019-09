Net deze tofu maak je zelfs carnivoren gelukkig

Wie als Japanner naar Nederland emigreert, wordt geconfronteerd met de nodige cultuurschokken. De Japanse Erika Hirose verbaasde zich na haar verhuizing het meest over twee zaken. Eén: het televisieprogramma Temptation Island. Twee: de stevige structuur en ellenlange houdbaarheid van tofu in Nederlandse supermarkten.



,,Tofu is al eeuwen een van de belangrijkste ingrediënten van de Aziatische keuken’’, vertelt Hirose. ,,In Japan zeggen we: ‘wijn en tofu zouden nooit moeten reizen’. Tofu moet zo vers mogelijk gegeten worden. Zelfs de kleinste dorpjes hebben vaak hun eigen tofufabriekje, dat in het holst van de nacht opengaat om verse tofu voor de volgende dag te maken.’’