Nicolette maakt stoere traktaties simpel: ‘Iedereen kan shinen op school’

VideoHeel erg je best doen op een traktatie voor je kind en op school merken dat andere ouders je tóch hebben overtroffen: presentatrice Nicolette Kluijver (34) is het zat. In een nieuwe videoserie op deze site helpt ze kijkers makkelijke maar lekkere traktaties te maken. ,,Dan kan iedereen shinen op het schoolplein.’’

Ze had het nooit verwacht voordat ze moeder werd, maar de sfeer tussen de ouders in de NPO 3-hitserie De luizenmoeder bestaat ook in het echt. ,,Ze willen het allemaal nét iets beter doen dan de ander’’, lacht Kluijver, die dat aan den lijve ondervond.



Ze dácht een paar jaar geleden leuke traktaties te hebben gemaakt voor de verjaardag van haar dochter Isabelle, maar later bleek dat andere ouders nog meer uitpakten. ,,Dan heeft je kind een sip gezicht en heb je zelf een schuldgevoel’’, zegt Nicolette.

Volledig scherm Nicolette Kluijver. © ANP Kippa

Ballen in de lucht houden

Dat moest anders, vond ze. De komende weken laat de presentatrice op deze site zien hoe je de leukste traktaties maakt met ingrediënten die je vaak al in huis hebt. Want het moet makkelijk. ,,Als ouder is het al moeilijk genoeg om alle ballen in de lucht te houden’’, zegt Nicolette. En dus komt ze onder meer met pinguïns van bananen en een kerstboom van watermeloen.



Eigenlijk doet ze voor de camera wat ze thuis allang doet. ,,Ik geef alles een gezicht’’, lacht ze. ,,Ook bijvoorbeeld pannenkoeken.’’

No-go

Hoewel Nicolette moet bekennen dat sommige lekkernijen complete suikerbommen zijn - ‘dat zeg ik er altijd bij’ -, probeert ze ook verantwoord te werk te gaan. ,,Het is tegenwoordig echt een no-go als ergens veel suiker in zit’’, aldus Nicolette. ,,Op de peuterspeelzaal mag het niet eens meer.’’



Welke traktatie is haar favoriet? ,,Toen mijn tweeling Jesse en Ana-Sofia onlangs vier werd, heb ik fruitrupsen gemaakt’’, zegt Nicolette. ,,Gewoon een satéprikker met fruit en een cherrytomaat als kop. Het was hartstikke simpel, maar zag er heel cool uit. En de tweeling was helemaal blij.’’

Hoe maak je ze?

Ingrediënten:

- Bananen

- Oranje M&M’s

- Eetbare oogjes

- Lekkere chocolade

- Een eetbare stift