Niet alleen zeep, ook rijst en gedroogde bonen vliegen de winkels uit

Nielsen keek naar de effecten van het coronavirus op de verkoop van dagelijkse producten in Nederland. In week negen (24 februari tot en met 1 maart) steeg de omzet van papieren zakdoekjes met 59,1 procent ten opzichte van een week ervoor (17 tot en met 23 februari). Ook gedroogde bonen (stijging van 48,8 procent), rijst (plus van 42,1 procent), toiletpapier (plus 29,3 procent) en babyvoeding (plus 27,4 procent) zijn erg in trek bij Nederlanders.

Desinfecterende handzeep staat met stip op nummer één: de omzet van dit product steeg in een week tijd met 171 procent. ,,De onzekerheid over hoe dit virus zich verspreidt en ontwikkelt, heeft steeds meer effect op het gedrag van consumenten. Mensen volgen de instructies op van de gezondheidsdiensten, maar nemen ondertussen ook zelf maatregelen en halen veel houdbare producten in huis’’, aldus Johan Vrancken namens Nielsen.

Picnic

Supermarkten als Albert Heijn en Jumbo melden een stijging in het aantal onlinebestellingen. Ook online boodschappendienst Picnic heeft het een stuk drukker dan normaal. ,,We zouden twee keer zo groot zijn als we alle aanvragen om van onze dienst gebruik te maken, konden inwilligen’’, zegt Picnic-topman Michiel Muller. ,,Vanwege capaciteitsproblemen kan dat niet, we lopen echt tegen een limiet aan. Om die reden drukken we onze klanten op het hart om niet langer een dag vooraf te bestellen, maar een paar dagen eerder. Dat voorkomt teleurstellingen.’’

Muller verwacht dat er over een paar weken een stuk minder grote bestellingen zijn. ,,Je ziet nu dat er inderdaad een bulk aan houdbare producten wordt besteld. Maar op een gegeven moment heeft iedereen voldoende blikken bonen in tomatensaus in huis.’’

In Brabant, de provincie met de meeste coronabesmettingen, is het voor Picnic spitsuur. ,,Het is extreem druk in in ons bevoorradingscentrum in Eindhoven. Om te zorgen dat we zoveel mogelijk klanten kunnen bedienen, proberen we meer ritjes te rijden en bekijken we of onze bevoorradingscentra langer open kunnen zijn.’’

