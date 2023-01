Niet de bedoeling: klanten Franse McDonald's zien herbruikbaar serviesgoed als collectors item

Franse vestigingen van McDonald's en Burger King worden bestolen van hun herbruikbare serviesgoed. De rode patatbakjes met ingegraveerde M of roze limonadebekers met het logo van de concurrent zijn ware collectors items, melden lokale media. Ze belanden niet in de afwasmachines van de fastfoodketens, maar in de tassen van klanten.

Fastfoodketens in Frankrijk die plaats bieden aan twintig personen of meer, moeten per 1 januari van dit jaar herbruikbaar serviesgoed aanbieden aan de klanten die hun maaltijd ter plekke nuttigen. Wegwerpverpakkingen als papieren bekers of kartonnen patatbakjes zijn sindsdien uit den boze. In plaats daarvan komt de friet of salade in plastic of glazen bakjes die weer ingezameld en gewassen kunnen worden. Het land wil zo de hoeveelheid afval in de sector drastisch verminderen.

En dus bieden bijvoorbeeld McDonald’s en Burger King hun maaltijden aan in herbruikbaar servies voorzien van hun logo’s. Rode patatbakjes met ingegraveerde M, een roze limonadebeker met het logo van de Burger King. Verschillende Franse media melden nu dat het servies door klanten wordt verzameld. ,,Het is een collectors item’’, zegt een 23-jarige student tegen Le Parisien. ,,Ik had foto’s van de gerechten op sociale media gezien. Ik wil ze gebruiken als kleine decoratieve elementen.”

Wereldprimeur

Volgens BFMTV zouden in Parijs vooral vestigingen die door jongeren worden bezocht of die in toeristische delen van de stad liggen, worden getroffen door het fenomeen. Aangezien de Franse regelgeving een wereldprimeur is, zouden buitenlandse toeristen verrast zijn als zij het herbruikbare serviesgoed zien.

,,We zien verliezen”, legt Benjamin Peri van Pyxo uit in Le Parisien. Het bedrijf levert serviesgoed aan McDonald’s. Pyxo ziet echter geen grote verschillen met andere restaurants die iets nieuws introduceren. Als de nieuwigheid eraf is, zal het meenemen van het herbruikbare serviesgoed minder worden, verwacht Pyxo. Dat ondervond ook Burger King toen het vorig jaar in bepaalde Franse vestigingen met de nieuwe frietbakjes experimenteerde.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Serviesgoed van McDonald's dat de afwasmachine in gaat. © AFP

Ook McDonald's Frankrijk wil nog geen cijfers ophangen aan de verliezen. De Franse tak van het bedrijf - met 5,5 miljard euro omzet in 2021 - investeerde volgens lokale media zo'n 100 miljoen euro in het herbruikbare serviesgoed en speciale vaatwassers. ,,Het is nog te vroeg om deze precies in te schatten’’, zegt het bedrijf. McDonald's heeft een communicatieplan opgesteld om de verandering aan haar klanten en personeel uit te leggen en hoopt daarmee de diefstallen langzaamaan uit te bannen.

Ingebouwde chips

Het weerhield een Franse McDonald's-vestiging in het oostelijke departement Territoire de Belfort er eind december niet van om haar klanten met een poster op een deur te waarschuwen. ,,Ons serviesgoed is uitgerust met geolocatiechips. Het is niet mogelijk om er mee te vertrekken. Je zult het moeten uitleggen bij de ‘17‘’’, verwijst de vestiging naar het telefoonnummer voor de Franse politie.

Maar Benjamin Peri van Pyxo vertelt Le Parisien dat de streepjescodes op de bakjes alleen zijn bedoeld voor Pyxo om de voorraad serviesgoed in de gaten te houden en waar nodig aan te vullen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP