‘Niet doen: pond varkensvlees in je keelgat prakken’

Het doel van de video- en podcastserie was inspireren, helpen en informeren. Heemskerk deed dat samen met twee experts van het Voedingscentrum: Astrid Postma-Smeets (voeding) en Roel Hermans (gedrag). Hun boodschap in de laatste aflevering is simpel: hou vol.



Het is vooral slim om je niet blind te staren op wat je niet meer mag/wilt eten. ,,Je kunt beter focussen op wat je wel hebt of op wat je ervoor in de plaats hebt gekregen nu je gezonder leeft en meer beweegt”, adviseert Postma-Smeets. Misschien kun je nu weer de sport doen die je zo leuk vond of ravotten met de kinderen. Of je ziet er gewoon veel beter uit en voelt je energieker.