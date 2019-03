Niet elke pannenkoek kan een pizza bakken

Koken & eten Verdrieti­ge tweet van zoon en klanten stromen toe in nieuwe donutzaak van papa

17:17 ‘Mijn papa is droevig omdat niemand naar zijn nieuwe donutzaak komt.’ Die tweet van Billy By - bij enkele foto’s en afgesloten met een huilende emoji - was voldoende om de nieuwe winkel van zijn vader in amper enkele uren tijd te doen overspoelen met klanten. ‘Vandaag zijn we compleet uitverkocht’, klonk het in een update.