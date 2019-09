‘Niet iedere aardappel is het waard friet te worden’

Frietjes eten. In veel gezinnen is het een wekelijkse traditie, hetzij zelf gebakken (steeds vaker zonder vet, in een Airfryer) of van de favoriete frituur. Het is net twaalf uur geweest als Piet Dekker een frietje bestelt bij Frietboetiek BT’je Anders in Middelburg. ,,Ik ben hier speciaal voor de friet. De Zeeuwse aardappel is de beste frietaardappel. Ik heb in mijn jonge jaren in Utrecht gewoond. Daar werd ik vaak uitgemaakt voor Zeeuwse aardappel. Vond ik echt een erenaam!” Daar gaat het eerste frietje. Goedkeurend: ,,Hmm. Krokant.” Tafelgenote Anke Kroot lovend: ,,De invloed van de zee, die proef je in deze aardappels. Dit zijn de echte.” ,,Fantastisch”, oordeelt Middelburger Tom Sauer.