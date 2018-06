Nieuw op festivals deze zomer: na je maaltijd eet je ook je bord op

De eetbare verpakkingen worden deze zomer getest op de festivals en het plan is om vanaf september de zero waste-verpakkingen in de eigen winkels aan te bieden. ,,We hebben vanaf het begin gewerkt met verpakking van gerecycled plastic en de laatste jaren steeds meer met karton'', aldus Lieven Vanlommel van Foodmaker in de Gazet van Antwerpen. ,,En hoewel we altijd met gerecycled materiaal werkten, klopte het plaatje van onze gezonde producten in plastic of kartonnen verpakking niet. Daarom ben ik al enkele jaren op zoek naar alternatieven. Het eetbare servies dat we deze zomer op grote schaal willen uittesten, heeft intussen al een testfase in onze shop in Hasselt achter de rug. En de reacties zijn zeer goed.''