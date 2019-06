Nieuwe haring: ‘Wat heb ik hier naar uitgekeken’

Alle tonnetjes gaan leeg, want het rijpingsproces begint al enkele dagen eerder bij het ontdooien. Ze hoeven niet op, want Van Breda heeft ook klanten over de grens. Bij ambassades en ondernemingen staan haringparty’s net als hier op de agenda. ,,We snijden alles en alle schoongemaakte haringen gaan meteen in de shock-vriezer voor het buitenland.” De catering ter plekke hoeft ze alleen nog maar langzaam te laten ontdooien in de koelkast en ze kunnen hup, de schalen op de komende weken.

Zwemmen

Het haring proeven is bij Schmidt al volop aan de gang. Naast de mannen in pak staan mannen in leren jacks en mannen die geen das om hun hals, maar een tatoeage in hun nek dragen. Vier stamgasten hebben hun vaste plaats bij de ronde bar al enige tijd geleden ingenomen, zo valt te zien aan hun bijna lege wijnfles (een sauvignon uit Nieuw Zeeland). ,,Er komt zo weer een nieuwe fles. Haring moet zwemmen”, vindt Ron Tuitel, ondernemer in ruste. Hij is samen met zoon Dennis Tuitel (‘die mocht ook mee, die is ook ondernemer’) en Ber Jansen (‘hij is een beroemd cateraar, hij test alle hapjes’). Nummer vier is Cor Zuurbier, die tevreden achter de witte wijn zit te genieten. De schaaltjes garnalenbitterballen en de 20 haringen zijn op. Zuurbier zit hier graag, met de mannen die hij juist hier ontmoet. ,,Als het niet goed is, dan kun je dat gewoon zeggen. Zo hadden we net haring waar het ijs nog in zat. Netjes opgelost hoor, maar eigenlijk verwacht je het hier niet.”

Nederlanders eten 10,8 miljoen kilo haring per jaar, volgens de laatste cijfers van het Nederlandse Visbureau. Dat zijn tientallen miljoenen visjes. De meeste haring kopen de liefhebbers nog altijd bij de kraam, de supermarkt staat op nummer twee, daarna komen pas de visspeciaalzaak en de horeca.



Wie een harinkje koopt, koopt ze voor thuis vaak voor op brood en wie buiten de deur een Hollandse Nieuwe bij de staart grijpt, doet dat meestal als hapje tussendoor.



Het is al jaren bekend dat fans zich meer in de leeftijdscategorie boven de 50 jaar bevinden dan bij de millennials. Als het aan opvoeding ligt in echte Nederlandse gewoonten, doet Marco Crama uit Vlaardingen het goed voor de volgende generatie. Hij is samen met zoon Sander. ,,Het was zijn idee om te komen. Als er nieuwe haring is, gaan we altijd even proeven.” Vandaag had de 6-jarige een graatje, dus is hij minder enthousiast.



,,Maar we komen wel weer terug", zegt vader Peter. ,,Zeker in de eerste maand eten we veel haring. Ik heb er al drie op en neem er nog wat mee voor mijn vrouw.”