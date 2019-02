Nieuwe lading hertenvlees Oostvaardersplassen in 1,5 uur uitverkocht

Een nieuwe landing hertenvlees afkomstig van afschot op de Oostvaardersplassen, die sinds gisteravond verkrijgbaar was, is weggevlogen. Dat meldt CrowdButching.com.

Het vlees, dat vanaf zes uur verkrijgbaar was via Koopeenhert.nl, was in anderhalf uur verkocht. ,,We hebben 14.000 mensen op onze mailinglijst een bericht gestuurd en daarop hebben duizenden belangstellenden zich gemeld", aldus Arka Der Stepanian van Crowdbutching.com. In totaal gingen er 394 pakketten van vier kilo en 213 pakketen van 2 kilo hertenvlees over de digitale toonbank. 2002 kilo vlees van 100 herten dus.

Aas voor roofdieren

Dat verliep over het algemeen soepel. ,,Bij een hert liep het niet zo lekker, maar verder waren er geen problemen.” Voor het aanbod is de site afhankelijk van het aantal herten dat is afgeschoten. ,,Een deel gaat de horeca, naar de voedselbank en een deel wordt ter plekke achtergelaten als aas voor roofdieren.”



Het is de bedoeling om elke maandag een nieuwe verkoopronde met de edelherten te doen, meldt Der Stepanian. ,,Dan verkopen we de herten die de week ervoor geschoten zijn in de Oostvaardersplassen.” De verwachting is dat de laatste verkoopronde op 1 april zal zijn. Volgens de site is dat geen grap: het afschieten stopt op 31 maart.

Volledig scherm © Hollandse Hoogte

De pakketten vlees zijn wel duurder geworden. Het kleine pakket is 5 euro duurder geworden en kost nu 64 euro 95. Het grote pakket is 10 euro duurder geworden en kost nu 109 euro 95. ,,Staatsbosbeheer heeft gemerkt dat de operatie duurder is dan vooraf werd gedacht en vraagt daarom hogere prijzen per kilo. Wij zijn helaas genoodzaakt om die door te berekenen aan onze klanten.”

Volledig scherm © ANP

Het van tevoren reserveren van een pakket is niet mogelijk. Iedereen moet de kans krijgen om een pakket te bemachtigen, vindt de site. ,,We gaan nu kijken of we ook het tijdstip van tevoren kunnen communiceren waarop de pakketten op maandag verkrijgbaar zijn.”



Volgens Crowdbutching.com zijn er tot nu toe 357 edelherten verkocht via Koopeenhert.nl. Dit staat gelijk aan 1.484 grote pakketten en 701 kleine pakketten.