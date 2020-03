NIEUWE SERIE - Koken met Blik: ‘Koken uit de voorraadkast maakt je creatief’

VideoAls we toch moeten thuisblijven en niet mogen hamsteren, dan moeten we de voorraadkast en de vriezer maar plunderen. Danny Jansen laat in tien afleveringen van Koken met Blik zien hoe je lekker kookt met van alles dat je al in huis hebt. In deze eerste aflevering maakt hij een ovenschotel met nacho’s.

Als hij moet kiezen tussen thuis gaan zitten sikkeneuren óf er iets leuks van maken in deze corona-tijd, dan is de keuze voor tv-kok Danny Jansen makkelijk. Hij kiest liever voor de zonnige kant. ,,Zeker in deze tijd is het leuk om je gezin te entertainen. Je hoeft niet te hamsteren, is de boodschap van de overheid, en het klopt: je hoeft vaak niet eens naar de winkel om lekker eten te maken.”

Quote Misschien heb je nog wel iets uit een kerstpak­ket waar je nog eens iets mee wilt doen Danny Jansen Voor deze site maakt Jansen tien afleveringen van de videoserie Koken met Blik, waarin hij blikken, potten, zakjes en eten uit de vriezer gebruikt. ,,Om me te voor te bereiden keek ik in de vriezer. Ik zag dat ik van de kerstmaaltijd nog allemaal restjes had, zoals de kreeftenscharen en een stel coquilles. Mijn vriendin heeft bloemkoolrisotto gemaakt en een soep.” Eten uit je voorraadkast is leuk, vindt Jansen. ,,Het ruimt ook lekker op. Dan heb je weer ruimte. Misschien heb je nog wel iets uit een kerstpakket of iets dat je een keer hebt gekregen en waar je nog eens iets mee wilt doen.”

Voor de videoserie gebruikt Jansen vooral producten die de meeste mensen al in huis hebben, zoals bonen en gedroogde kruiden. ,,Als ik in Frankrijk op vakantie ben geweest met mijn gezin, dan rijden we met een volgepakte auto nog naar de Carrefour en kopen daar twaalf blikken confit de canard, geconfijte eend. Dan kijken ze me bij de kassa altijd aan met een blik van: zou je dat wel doen? Haha.”

Volledig scherm Danny Jansen © AD

Zelf heeft hij vanwege de kinderen altijd knakworstjes in huis, maar in de vriezer liggen - net als bij half Nederland - halve pakken diepvriesgroenten. ,,Allemaal restjes. Ik hou van vers, maar het is leuk om te zien wat je allemaal met je voorraadkast kunt doen. Het maakt je creatief.”

Zelf houdt de culinaire ondernemer van Home Made Chefs niet zo van asperges uit een potje, daar zou hij hooguit een soepje mee maken. Voor de recepten hield hij zich aan één regel: geen halffabrikaten. ,,Ik heb wel mayonaise gebruikt, daar is niks mis mee en oh ja, wel naanbrood en afbakcroissantjes.”

Hij probeerde het simpel te houden. ,,Het leukste vond ik het recept op basis van die geconfijte eend. Ik dacht, ik maak een cassoulet. Met twee potten limabonen. Een heel traditioneel gerecht, heel lekker en makkelijk te maken met knoflookpoeder en een blikje tomatenpuree, wat bouillon erbij. Dan heb je al iets heel smaakvols. Zo klaar. Dat was voor mij persoonlijk het leukste gerecht.”

In de eerste aflevering maakt hij een Mexicaanse nacho-ovenschotel. ,,Ik noem het Mexicaanse meatloaf, maar het maakt niet uit hoe je het noemt, zo’n lekkere ovenschotel heb je nog nooit gegeten.”

Mexicaanse meatloaf met tomatensaus en nacho’s

1 kg half om half gehakt, ontdooit

2 eieren

3 el Tex Mex kruiden

4 l maïzena

1 blik mais

1 klein blikje passata

150 g Mexicaanse groenten

3 el kaasdip

1 handje nachochips

3 el jalapeñopepers

1. Verwarm de oven voor op 200℃.

2. Meng het gehakt met de eieren, de helft van Tex-Mex kruiden, de maïzena en de mais. Druk het gehakt in een ingevette bakvorm, doe er eventueel een papiertje in.

3. Bak het gehakt circa 45 minuten. De baktijd kan verschillen per bakvorm. Wanneer de laag gehakt dikker is, moet deze langer in de oven. Check of het gehakt gaar is met een satéprikker. Blijft er gehakt aan de satéprikker zitten, dan is het gehakt nog niet gaar.

4. Verhit een scheutje olie in een kleine pan, fruit de knoflook-, uien- en paprikapoeder circa 1 minuut op laag vuur. Voeg de passata toe en bind eventueel met wat maïzena.

4. Haal het gehakt uit de vorm door het om te keren op een schaal, serveer de saus op het gehakt en top af met de nachochips, jalapeñopepers en tenslotte de kaassaus.