Nieuwe site schudt taartenwereld op

Koken & etenEen netwerk van lokale bakkers gaat de concurrentie aan met landelijke taartenmakers zoals Taartenwinkel.nl en Gefelicitaart.nl. De bedenker is Edwin van Arkel, de oprichter van Topbloemen.nl, dat naar eigen zeggen marktleider is op het gebied van bezorgbloemen.

De taartensite heet Toptaarten.nl en is vanaf deze week in de lucht. Klanten kunnen kiezen uit ruim vijftig taarten, fototaarten en gebak. De kracht is volgens Van Arkel dat de taarten door lokale bakkers worden gemaakt. Uit concurrentieoverwegingen wil hij niet melden welke 150 bakkerijen zijn aangesloten. De dekking is landelijk, maar kan nog fijnmaziger, meldt Van Arkel. ,,We kunnen overal bezorgen maar in sommige dorpen moet de bakker naar het volgende dorp rijden. We zoeken dus nog bakkers die zich willen aansluiten.''

Het werken met de lokale bakkers kan ook een nadeel zijn, geeft Van Arkel toe. ,,Qua assortiment kunnen we niet uit de band springen.'' Ook is er minder controle op de kwaliteit dan wanneer de taarten centraal worden gebakken.

,,Het voordeel is wel dat de taarten worden gemaakt in de buurt van de klant. Dat zorgt voor voordelen bij de bezorging’’, aldus Van Arkel. ,,Doordat de taartenmaker zo dichtbij woont, kunnen eventuele problemen ook snel worden opgelost.’’

Van Arkel heeft er vertrouwen in dat de formule gaat werken. ,,Bij Topbloemen zijn we destijds de concurrentie aangegaan met Fleurop en inmiddels zijn we marktleider.’’

De markt veroveren bij de bloemen, dat heeft Van Arkel inderdaad 'met flair en uitstraling' gedaan, vindt Rogier Jansen, eigenaar van Taartenwinkel.nl. ,,Het is hartstikke gaaf dat er meer concurrentie is, daar moet je ook niet bang voor zijn. Wij geloven in onze eigen kracht.''

Speciaal moment

Taartenwinkel is sinds 14 jaar actief en biedt meer producten (500) die in een centrale bakkerij door 15 bakkers 'met passie en overgave op ambachtelijke wijze' worden gemaakt, zegt Jansen. Hij denkt dat die continuïteit belangrijk is. ,,Taart eten doe je op een belangrijk moment. Dat is heel speciaal en ik weet uit ervaring dat klanten het superbelangrijk vinden dat de taart zo is zoals ze hoopten of zoals die op de site is afgebeeld. Dat is moeilijker als je afhankelijk bent van het vakmanschap van de lokale bakker.''

Quote Als je op straat aan honderd mensen vraagt waar ze taart bestellen, dan krijg je twintig verschillende antwoorden. Rogier Jansen