Nieuwe start met Pascale Naessens: de boodschappenlijst voor dag 1 tot en met 5

Familie Engels kijkt nog één keer terug op hun roemruchte horecabe­drijf: ‘Eigenlijk kon alles bij Engels’

26 december Nog steeds prijkt Engels in neon op de gevel van het Groot Handelsgebouw. Maar of er een nieuw grandcafé restaurant komt, is de vraag. Laat staan of die dan weer de oude, vertrouwde naam gaat dragen. Hoewel de familie Engels al enkele jaren niet meer betrokken is bij het bedrijf, hopen ze er wel op. Ze kijken nog één keer terug op de rijke geschiedenis van hun Rotterdamse horecaconcern.