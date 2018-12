Nieuwe studie bewijst dat er 5 types probleemdrinkers zijn: herken jij jezelf?

1. Heb je wel eens momenten dat je meer, en langer drinkt dan je bedoeling was had?

2. Heb je meer dan eens eens geprobeerd te minderen of stoppen met drinken, maar lukte dat niet?

3. Besteed je veel tijd aan drinken, of ben je veel van je tijd aan het herstellen van drank?

4. Wil je wel eens zo graag drinken dat je aan niets anders kunt denken?

5. Ondervind je wel eens dat drinken, of het ziek zijn na drinken, je thuissituatie hindert of in de weg zit. Of heeft je drinkgedrag wel eens voor problemen op werk of school opgeleverd?

6. Ga je wel eens door met drinken, terwijl je daardoor problemen met familie of vrienden ondervond?

7. Minder je met activiteiten die belangrijk voor je zijn, of die je plezier brengen, om te kunnen blijven drinken?

8. Ben je meer dan eens in situaties terecht gekomen, tijdens of na het drinken, die je kans op letsel vergroten (zoals rijden, zwemmen, machines bedienen, op gevaarlijke plekken lopen, of onveilige seks hebben)?

9. Ga je wel eens door met drinken, terwijl je gevoelens van angst of depressie ervaart, of terwijl het bijdraagt aan gezondheidsproblemen?

10. Heb je wel eens meer moeten drinken, dan je eerder hebt gedaan, om het gewenste effect te bereiken? Of is het je weleens opgevallen dat je hoeveelheid drankjes minder effect hebben dan voorheen?

11. Als de effecten van alcohol uitgewerkt zijn, je dan ontwenningsverschijnselen ervaart, zoals problemen met slapen, trillen, onrust, misselijk, zweten of hartkloppingen?